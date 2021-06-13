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القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية العلوم

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الأحد، جوله تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليه العلوم رافقه خلال الجولة الدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم.

وخلال الجولة تفقد الجيزاوي، قاعات الامتحانات والمدرجات، واطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب، واستمع إلى آراء الطلاب في الامتحانات.

واشاد "الجيزاوي" خلال جولته بالتجهيزات والاستعدادات اللازمة للامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية العلوم
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية العلوم
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية العلوم
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية العلوم
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية العلوم
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية العلوم

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رئيس جامعة بنها القليوبية

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