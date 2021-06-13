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مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الأحد 13-6-2021

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الأحد 13-6-2021

إنجلترا X كرواتيا – 3 عصراً - beIN Sports HD 1 Max

النمسا X مقدونيا الشمالية – 6 مساءً - beIN Sports HD 2 Max

هولندا X أوكرانيا – 9 مساءً - beIN Sports HD 2 Max

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