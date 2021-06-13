Advertisements
مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الأحد 13-6-2021
الأحد 13/يونيو/2021 - 10:33 ص
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الأحد 13-6-2021.
مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الأحد 13-6-2021
إنجلترا X كرواتيا – 3 عصراً - beIN Sports HD 1 Max
النمسا X مقدونيا الشمالية – 6 مساءً - beIN Sports HD 2 Max
هولندا X أوكرانيا – 9 مساءً - beIN Sports HD 2 Max
Advertisements