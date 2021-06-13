حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الأحد 13-6-2021.





مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الأحد 13-6-2021





إنجلترا X كرواتيا – 3 عصراً - beIN Sports HD 1 Max





النمسا X مقدونيا الشمالية – 6 مساءً - beIN Sports HD 2 Max





هولندا X أوكرانيا – 9 مساءً - beIN Sports HD 2 Max



