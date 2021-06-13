Advertisements
ارتفاع قيم التداول بالبورصة الي 20.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي
الأحد 13/يونيو/2021 - 10:32 ص
نيفين سمير
Advertisements
كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن ارتفع إجمالى قيمة التداول إلى 20.2 مليار جنيه بالتزامن مع صعود المؤشرات بشكل جماعي .
و بلغت كمية التداول نحو 2.844 مليار ورقة منفذة على 264 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 14.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.665 مليار ورقة منفذة على 288 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
ونوه التقرير أن إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة قد وزعت ما بين 4.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 895.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 69.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.03 مليار جنيه، بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 147.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 8.2 مليار جنيه بحجم تداول 2.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 217.1 ألف عملية.
Advertisements