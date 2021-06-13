ارتفاع قيم التداول بالبورصة الي 20.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن ارتفع إجمالى قيمة التداول إلى 20.2 مليار جنيه بالتزامن مع صعود المؤشرات بشكل جماعي .

و بلغت كمية التداول نحو 2.844 مليار ورقة منفذة على 264 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 14.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.665 مليار ورقة منفذة على 288 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.







