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ارتفاع قيم التداول بالبورصة الي 20.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:32 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن ارتفع إجمالى قيمة التداول إلى 20.2 مليار جنيه بالتزامن مع صعود المؤشرات بشكل جماعي .


و بلغت كمية التداول نحو 2.844 مليار ورقة منفذة على 264 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 14.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.665 مليار ورقة منفذة على 288 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.


ونوه التقرير أن إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة  قد وزعت ما بين 4.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 895.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 69.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.03 مليار جنيه، بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 147.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 8.2 مليار جنيه بحجم تداول 2.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 217.1 ألف عملية.

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