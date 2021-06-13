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مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة اليوم الأحد 13-6-2021
الأحد 13/يونيو/2021 - 10:35 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة اليوم الأحد 13-6-2021.
مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة اليوم الأحد 13-6-2021
البرازيل X فنزويلا – 11 مساءً - beIN Sports HD 5 Max
كولومبيا X الإكوادور – 2 فجراً (الأثنين) - beIN Sports HD 5 Max
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