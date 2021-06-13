



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة اليوم الأحد 13-6-2021.





مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة اليوم الأحد 13-6-2021





البرازيل X فنزويلا – 11 مساءً - beIN Sports HD 5 Max





كولومبيا X الإكوادور – 2 فجراً (الأثنين) - beIN Sports HD 5 Max



