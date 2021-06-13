بيراميدز يتدخل لإفساد صفقة الأهلي الأهلي المنتظرة

تقدم مسئولو بيراميدز بعرض على إدارة طلائع الجيش من أجل التعاقد بشكل نهائي مع الثنائي ناصر منسي وعمرو مرعي الذين يلعبون على سبيل الإعارة في صفوف النادي العسكري.





ويلعب كلا من منسي ومرعي في صفوف النادي العسكري على سبيل الإعارة من بيراميدز الذي تقدّم بهذا العرض إلى طلائع الجيش من أجل تسهيل التعاقد مع أحمد سمير نجم الفريق.





وقدم أحمد سمير آداءا لافتا للنظر مع طلائع الجيش في الموسم الحالي في الدوري وتمكن من تسجيل 11 هدفًا مما جعله يدخل دائرة اهتمامات بيراميدز.





ومن المرجح في الأيام المقبلة أن يقدم بيراميدز عرضا رسميا للطلائع لحسم الصفقة خاصة أن الأهلي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع سمير في الفترة الماضية.





جدير بالذكر أن أحمد سمير لعب من قبل في صفوف الزمالك وحقق لقبي الدوري وكأس مصر عام 2015.



