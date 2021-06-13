



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة اليوم الأحد 13-6-2021.





مواعيد مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة اليوم الأحد 13-6-2021





كوريا الجنوبية X لبنان – 8 صباحاً - Alkass One HD







