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22.4 مليون جنيه تداولات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضي

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:36 ص
بورصة النيل
بورصة النيل
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن بورصة النيل سجلت إجمالى قيمة التداول بنحو 22.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 30.6 مليون ورقة منفذة على 2030 عملية 

وفي نفس التقرير، لوحظ إستحوذت الأسهم على 46.06% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 53.94%.


وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 9977.9 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 2384.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.52% مغلقًا عند مستوى 3333.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.57% مغلقًا عند مستوى 12545.84 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 1270.46 نقطة.
 
 

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