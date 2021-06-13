22.4 مليون جنيه تداولات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضي

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن بورصة النيل سجلت إجمالى قيمة التداول بنحو 22.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 30.6 مليون ورقة منفذة على 2030 عملية





وفي نفس التقرير، لوحظ إستحوذت الأسهم على 46.06% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 53.94%.







