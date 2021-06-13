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إيريكسن يوجه رسالة إلى إنتر ميلان

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:32 ص
ايريكسن
ايريكسن
وكالات
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حرص النجم الدنماركي كريستيان إريكسن على التواصل مع زملائه في فريق إنتر ميلان الإيطالي، بعد ساعات من انهياره وسقوطه على الأرض مغشياً عليه خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا، في مستهل مشوار الفريقين في "يورو 2020".

قال الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان، جوزيبي ماروتا، في تصريحات لشبكة راي سبورت: "إريكسن بعث برسالة عبر مجموعة التواصل لفريق إنتر ميلان على شبكة "واتس اب" للتواصل الاجتماعي.

وأوضح: "شاهدنا اللقطات عبر التلفاز، وتوقعنا شيئاً درامياً يحدث، وهو أمر للأسف شاهدناه في الملاعب الإيطالية من قبل".

وأضاف: "اللاعبون متقاربون للغاية، وتواصلنا على الفور مع بعضنا البعض بعد مشاهدة هذه الصور، لم نرغب في التطفل، حاولنا احترام تعافيه بمجرد تأكدنا من الأمر".

وأوضح: "يمكنني التأكيد على أنه قبل عشر دقائق فقط، بعث إريكسن برسالة على مجموعة التواصل الخاصة بنا، الأمر الذي طمأن اللاعبين".

وبسؤاله حول حالة إريكسن حالياً، قال ماروتا: "نشعر بالتفاؤل بشأن حالة كريستيان، الجهاز الطبي للمنتخب الدنماركي أخبرنا بأن الوضع تحت السيطرة".

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