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هكذا تظهر داليا مصطفى في فيلم "أولاد زهرة"

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة داليا مصطفى حالياً في فيلم "أولاد زهرة"، وتُجسد خلاله دور صعيدية لأول مرة، تهتم برعاية شقيقها الذى يُعاني من الإعاقة، وتتجه بعد ذلك للعمل في مجال الرزاعة، وتتعرض للعديد من المواقف مع الفنان نضال الشافعي.

فيلم "أولاد زهرة" بطولة نضال الشافعي، داليا مصطفى، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، جمال فؤاد، شريف الغريب، محمد عمروسي، مريم بحراوي، إسراء رخا، محمد درويش، وهو من تأليف أحمد أنور وأحمد عبد الجواد، والفيلم تدور أحداثه حول حياه المصابين بمتلازمة داون، وعن المشاكل والصعاب الذين يواجهونها.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى السينمائية فيلم "قبل الأربعين" وهو من إخراج معتز حسام، بطولة بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمي، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، أحمد حلاوة، لبنى ونس.

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