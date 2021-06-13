البورصة في أسبوع .. رأس المال السوقي يتراجع بنسبة 1.3%

ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 8.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق تعاملاته عند مستوى 643 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.3% وسط ارتفاع لجميع المؤشرات .

وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 329.5 مليار جنيه إلى 332.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 111.4 مليار جنيه إلى 115.6 مليار جنيه بنسبة نمو 3.8% ،

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 440.9 مليار جنيه إلى 448 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.01 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%.