Advertisements

البورصة في أسبوع .. رأس المال السوقي يتراجع بنسبة 1.3%

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:39 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 8.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق  تعاملاته عند مستوى 643 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.3% وسط ارتفاع لجميع المؤشرات .


وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 329.5 مليار جنيه إلى 332.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 111.4 مليار جنيه إلى 115.6 مليار جنيه بنسبة نمو 3.8% ، كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 440.9 مليار جنيه إلى 448 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.01 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%.

أخبار تهمك

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ ساعة و 23 دقيقة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

السر وراء رغبة الزمالك في ضم "الحاوي"

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يوم

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 13 ساعة

مبابي يثير الجدل بسؤال غريب للخليفي

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يعثر على بديل نجمه

منذ أقل من ساعة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يتدخل لإفساد صفقة الأهلي الأهلي المنتظرة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - تطور مفاجيء بشأن إصابة إريكسن

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

09:30 ص

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

10:12 م

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

06:55 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا