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الاتحاد الأفريقي يعلن استعداده لتقديم المساعدة في أزمة سد النهضة

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
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أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الاستعداد لتقديم مساعدات لأطراف سد النهضة بغرض التوصل إلى اتفاق، وذلك في ظل وجود حالات توتر بين السودان ومصر وإثيوبيا على عملية الثاني للسد في يوليو المقبل.

وأعلن موسى فكي بعد وصوله الخرطوم أمس السبت، عن "استعدادهم لتقديم أي مساعدة ممكنة لتسهيل التوصل لاتفاق بين الأطراف".

وبحسب موقع "سودان تربيون" استقبلت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، المسؤول الافريقي ومرافقيه وأفادت وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

وقال فكي إن مفوضية الاتحاد الأفريقي حريصة "على استقرار أوضاع السودان وتقديم نموذج انتقال ناجح للحكم الديمقراطي". وأشاد بجهود حكومة الانتقال في مواجهة التحديات خاصة الاقتصادية، معلنًا تقديم "ما يلزم لنجاح عملية الانتقال في السودان".

وبدأت إثيوبيا في تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، الأمر الذي يمنع تدفق مياه الأمطار إلى السودان ومصر إلا بعد وصول المياه لمستوى بحيرة السد، وهي خطوة ترفضها الخرطوم والقاهرة.

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