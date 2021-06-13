تراجع ارباح "إم بي للهندسة" بنسبة 19% خلال الربع الأول من 2021

أعلنت شركة إم بي للهندسة، عن القوائم المالية المجمعة خلال الربع الأول من 2021 ، حيث أسفرت النتائج عن تراجع أرباح الشركة بنسبة 19 %، على أساس سنوي.









وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنها سجلت صافي ربح بلغ 463.34 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 572.3 ألف جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول، حيث سجلت 43.2 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 45.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وعن القوائم المستقلة، حققت الشركة صافي ربح بلغ 15.01 ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 34.9ألف جنيه أرباح في الربع المقارن من 2020.





وحققت شركة أم بي للهندسة، صافي خسارة بقيمة 5.14 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 3.28 مليون جنيه خلال 2019.





وسجلت الشركة الأم خسائر بقيمة 4.98 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بقيمة 3.09 مليون جنيه خلال 2019.





فيما بلغت الحقوق غير المسيطرة خلال 2020 أرباح بقيمة 159.72 ألف جنيه، مقابل خسائر 194.53 ألف جنيه خلال 2019.



