Advertisements

ارباح "إعمار مصر" تقفز 133.7% خلال الربع الأول من العام الجاري

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:54 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية عن القوائم المالية خلال الربع الأول من 2021 ، حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع أرباحها بنسبة 113.73 % على أساس سنوي.


وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد ، أنها حققت أرباحاً بلغت 529.12 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 247.56 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.54 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 242.21 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بقيمة 529.12 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 247.56 مليون جنيه في الربع الأول من 2020.

وحققت شركة إعمار مصر للتنمية، خلال 2020، صافي ربح بلغ 1.67 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 1.73 مليار جنيه خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 4.68 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.67 مليار جنيه خلال 2019.

أخبار تهمك

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ نصف ساعة

الزمالك يعثر على بديل نجمه

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يتدخل لإفساد صفقة الأهلي الأهلي المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 17 ساعة

السر وراء رغبة الزمالك في ضم "الحاوي"

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحدد سعر بيع "المايسترو"

منذ ساعة

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الاتحاد الدانماركي يصدر بيانا بشأن حالة إيريكسن

منذ 43 دقيقة

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يوم

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

09:30 ص

الأهلي يحدد سعر بيع "المايسترو"

11:05 ص

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

10:12 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا