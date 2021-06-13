ارباح "إعمار مصر" تقفز 133.7% خلال الربع الأول من العام الجاري

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية عن القوائم المالية خلال الربع الأول من 2021 ، حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع أرباحها بنسبة 113.73 % على أساس سنوي.









وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد ، أنها حققت أرباحاً بلغت 529.12 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 247.56 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.54 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 242.21 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.





وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بقيمة 529.12 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 247.56 مليون جنيه في الربع الأول من 2020.





وحققت شركة إعمار مصر للتنمية، خلال 2020، صافي ربح بلغ 1.67 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 1.73 مليار جنيه خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



