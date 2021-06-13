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"صندوق مصر السيادي": توفير الضمانات أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أكد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أنه لكي يكون هناك تدفق للاستثمار بدول القارة الأفريقية، يجب أن نحدد وسائل الحماية والضمانات لاطمئنان المستثمر لذا يجب على إفريقيا أن تركز على هذه الأدوات لجذب مزيد من الاستثمار.

وقال سليمان في الجلسة الأولى لفاعليات اليوم الثالث للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية،  إن مصر لديها ريادة في الحكومة ولدينا طفرة في تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر، وحينما ننظر للقطاعات المختلفة، نحدد ما هي الفرص المتاحة بها، ونتعاون مع المستثمرين الدوليين لمعرفة الأنسب وأي من الاستثمارات سيكون لها الأثر الأكبر.

ولفت المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى إن هناك حاجة لمزيد من التعاون الدولي بين دول القارة الإفريقية، مشيرًا إلى نجاح مصر لبناء محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان بـاستثمارات بلغت 2 مليار دولار، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.

وأوضح أن الصندوق لديه أجندة عمل مختلفة، والعام الماضي لم نسافر كثيرا لكنا على اتصال دائم بكل العالم، لافتا لإنشاء لجان مشتركة مع دول القارة الإفريقية لتحريك وتعزيز التعاون، مؤكدا على نجاح الصندوق في إنشاء تعاون وثيق وجذب استثمارات مشتركة مع دول القارة في مجالات التعدين والطاقة.

وانعقدت اليوم الأحد فاعليات ثالث أيام المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، تحت شعار "التكامل من أجل النمو"، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية، بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومحمد سميح الدكتور بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، والدكتور شريف الخولي، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بشركة أكتس للاستثمار المباشر، وعدد من ممثلي دول القاةر الإفريقية.

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