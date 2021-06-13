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هالة صدقي تُعلن غضبها بسبب حبس قطة في سيارة

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة هالة صدقي عن غضبها من بعض المواطنين الذين يحبسون الحيوانات في سياراتهم الخاصة أثناء تنزههم في الأماكن العامة بدون مياة في درجة الحرارة المرتفعة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت هالة صدقي مقطع فيديو جديد لها تناشد فيه المواطنين بضرورة الرفق بالحيوانات، وظهر في الفيديو قطة محبوسة في إحدى السيارات المركونة تحت الشمس، وعلقت عليه قائلة :"من فضلكم الجو بقى فعلاً حر ودرجة الحراره داخل العربيات بتبقي صعبة جداً فمش معقول أبداً حد ياخد الكلب أو القطه ويحبسها في درجه حرارة عالية وقافل كمان القزاز".

وتابعت هالة صدقي قائلة :"حقيقي حرام وكلاب كتيره بتموت بالطريقة دي لو مضطر تاخذه معاك افتح شباكين علشان يعملوا تيار، بس حقيقي أول مره أشوف حد جايب قطه وحابسها كده والسايس قالي بقالها ساعه ونص في النادي بتاعها وأنا انتظرت ساعة كمان، بس رجعت اطمنت إن المدام خرجت بعد ساعة كمان اطمنت إن القطه تمام".

واختتمت هالة صدقي كلامها قائلة:" طبعاً لو كنت كسرت القزاز وده اللي كان نفسي اعمله كان زماني مقبوض عليه".


وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

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