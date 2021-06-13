ارتفاع أصول " بنك فيصل الإسلامي" الي 121.2 مليار جنيه خلال شهر مايو

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، عن مؤشرات نتائج الأعمال في نهاية مايو 2021، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق البنك حجم أعمال 123.1 مليار جنيه مقابل 107.5 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة نمو 14.5%





وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم أن إجمالي الأصول قد ارتفعت إلى 121.2 مليار جنيه مقابل 105 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 15.4%.







