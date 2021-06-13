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ارتفاع أصول " بنك فيصل الإسلامي" الي 121.2 مليار جنيه خلال شهر مايو
الأحد 13/يونيو/2021 - 10:58 ص
نيفين سمير
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أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، عن مؤشرات نتائج الأعمال في نهاية مايو 2021، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق البنك حجم أعمال 123.1 مليار جنيه مقابل 107.5 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة نمو 14.5%
وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم أن إجمالي الأصول قد ارتفعت إلى 121.2 مليار جنيه مقابل 105 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 15.4%.
ويعد بنك فيصل الإسلامي المصري أول بنك تجاري إسلامي مصري وافتتح أبوابه للعمل رسمياً واستقبل عملاؤه في 5 يوليو 1979م. وكانت بداية الفكرة قبل ذلك بخمس سنوات، حين تشاور المؤسسون لعمل بنك يتماشى مع الشريعة الإسلامية، ويهدف الي القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار وإنشاء مشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية والعمرانية والمساهمة فيها بالداخل والخارج وذلك في إطار أحكام الشريعة الإسلامية.
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