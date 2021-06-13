السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات جديدة بين القاهرة ومرسى مطروح السبت المقبل

كشفت هيئة السكة الحديد عن تشغيل قطارات جديدة بين القاهرة ومرسى مطروح وبالعكس عبر خط المناشى – إيتاى، وذلك فى ظل التعاون بين وزارة النقل وهيئة تنشيط السياحة الداخلية، وتيسيرا على جمهور المصيفين اعتبارا من السبت المقبل، وبياناتها كالتالى:



- تشغيل قطار 939 940 بين القاهرة - مطروح بعدد 10 عربات مكيفة طريق المناشى وذلك بدءًا من يوم 1962021



- تشغيل قطار 943 942 بين مطروح والقاهرة بنفس التركيب طريق المناشى وذلك من يوم 2062021 ويستمر يوميا لحين صدور تعليمات أخرى



- تشغيل قطار نوم رقم 773 772 القاهرة – مرسى مطروح طريق المناشى قيام القاهرة الساعة 22:35 وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 1962021 على أن يعمل أيام السبت والاثنين والاربعاء من كل اسبوع.



- تشغيل قطار نوم رقم 775 774 نوم بين مرسى مطروح – القاهرة طريق المناشى قيام مرسى مطروح الساعه 19:30 وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2062021 على ان يعمل ايام الاحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع ويستمر لحين صدور تعليمات اخري.



- استمرار تشغيل قطارى 1205 1206 و1209 1208 بتركيبهما وجدولهما الحالي.

قطار القاهرة مطروح