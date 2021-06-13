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متى تفقد درجتك في امتحانات الثانوية العامة؟

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تستعد وزارة التربية والتعليم، لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، بتقديم ملاحظات هامة للطلاب، حتى لا يفقدون درجة الإجابة، نتيجة اختيار أكثر من بديل.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الملاحظات الهامة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب أثناء امتحانات الثانوية العامة.

١. قررت وزارة التربية والتعليم، وضع التعليمات الخاصة بالإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة في ظهر كراسة البابل شيت للامتحان التجريبي، ويجب على الطالب الاطلاع عليها جيدًا.

٢. اختيار طالب الثانوية العامة، فى الامتحان النهائى، لأكثر من بديل للسؤال الواحد يفقده درجة السؤال.

٣. ويجب أن يحرص الطالب على اختيار إجابة واحدة في كل جزئية.

٤. وضع نفس الإجابة التي تكون في البابل شيت على التابلت وعدم تغيير الإجابات بين البابل شيت والجهاز اللوحي.

٥. وحال مواجهة الطالب مشكلة في التابلت أثناء تأدية امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحل الامتحان ورقيًا فقط وسيحصل على درجة كاملة دون أي مشكلة.

٦. الالتزام في إجابة الطالب بامتحانات الثانوية تكون على البابل شيت أما استخدام التابلت فهو اختياري إذا أراد الطالب، لتأمين إجاباته بشكل إضافي.

وأعلنت زارة التربية والتعليم، أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 1072021، وتستمر حتى الإثنين 282021.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

ووجهت الوزارة، بتأمين جميع اللجان بكاميرات مراقبة لتسجيل كل ما يحدث فيها، لمنع إقدام أي طالب على الغش، مع تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الامتحانات بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت عن تصحيح الإجابات بشكل إلكتروني لجميع الطلاب بنفس الآلية وبدون تدخل عنصر بشري وذلك لضمان العدالة الكاملة لجميع الطلاب.

وتعقد الامتحانات إلكترونيًا (باستخدام التابلت) مع إتاحة ورقة أسئلة مطبوعة لتأمين جميع الطلاب، من أي مشكلات تقنية مفاجئة قد تحدث في التابلت، أو انقطاع الكهرباء.

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