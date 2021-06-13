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المركز الإعلامي لـ"البحوث الإسلامية" يطلق أولى نشراته

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أطلق المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية نشرة إخبارية مرئية عبر صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار خطة المجمع واستراتيجيته التطويرية لتحقيق أكبر قدر من التواصل الفعّال مع الجمهور العام وبيان دور الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب – شيخ الأزهر وجهود قطاعاته المختلفة في المجالات العلمية والتوعوية على المستويين المحلي والدولي.

وقال د. نظير عيّا أمين عام مجمع البحوث الإسلامية إن النشرة الإخبارية التي من المقرر إطلاقها بشكل شهري، تسلط الضوء على أنشطة المجمع وخدماته على مدار الشهر، كما أنها تعكس رؤيته الاستراتيجية في تحقيق دوره الدعوي والعلمي من خلال خطاب مستنير يستهدف تبصير الناس بأمور دينهم وفق منهج وسطي يقدم صحيح الدين كما أراده الله دون إفراط أو تفريط.

وأضاف عيّاد أن النشرة الإخبارية تُعد أحد أهم المخرجات التي يقدمها المركز خلال المرحلة المقبلة في إطار تركيزه على المحتوى المرئي وما له من دور مهم للتأثير في الجمهور وتوجيهه وإثراء معارفه نحو كثير من القضايا المعاصرة التي تمس اهتمامه بشكل مباشر.

كما يمكن مشاهدة النشرة الإخبارية عبر الرابط الآتي: اضغط هنا

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