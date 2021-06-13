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رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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فتتح المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك لتحديد موعد لمناقشة الطلب المقدم من النائبة آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن بناء الإنسان المصرى فكريًا وثقافيًا وزيادة وعيه تجاه القضايا المعاصرة حفاظًا على الهوية الوطنية.

كما يناقش المجلس في جلسته، أيضًا، اليوم، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021 2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 2022، ويستمر نظر التقرير خلال جلسة يوم الاثنين.

وينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

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