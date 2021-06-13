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الأهلي يحدد سعر بيع "المايسترو"

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:05 ص
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
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حدد مسئولو النادي الأهلي، سعر بيع الدولي المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.

واشترط مسئولو النادي الأهلي، الحصول على مبلغ لا يقل عن 4 أو 5 ملايين دولار، نظير الموافقة على بيع المدافع المغربي خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي الأهلي تعاقد مع اللاعب المغربي بدر بانون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل مليوني دولار، بخلاف ما يحصل عليه اللاعب من راتب سنوي نظير اللعب في الفريق الأحمر.

جدير بالذكر أن بدر بانون، لعب حتى الآن مع النادي الأهلي 29 مباراة، في جميع المسابقات، سجل خلالهم 4 أهداف.

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