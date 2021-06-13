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الأرصاد تزف بشرى سارة إلى محافظات الصعيد (فيديو)

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال فترة الليل والصباح الباكر تراوح ما بين 21 إلى 22 درجة.
وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح نشعر بنسمات هواء، لافتا إلى أن متوسط درجات الحرارة نهارا يصل إلى 35 درجة على القاهرة والوجه البحري خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وكشف الدكتور محمود شاهين، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أننا سنشهد انخفاضات في درجات الحرارة نهار حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستسجل درجة الحرارة 33 درجة، معلقا: "نودع فصل الربيع باستقرار واعتدال في حالة الطقس".
ونوه بأن الكتلة الهوائية المعتدل ستصل إلى محافظات شمال الصعيد اعتبارا من الغد، حيث ستتراوح درجة الحرارة ما بين 35 إلى 36 درجة، لافتا إلى أن فصل الصيف سيبدأ رسميا يوم 21 يونيو.

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