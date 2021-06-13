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تعرف علي نتائج أعمال" العروبة للسمسرة " خلال الربع الأول من 2021

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:06 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية عن القوائم المالية خلال الربع الأول من عام 2021 ، حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع إيرادات الشركة الي 1.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 154.5 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 1146%،


وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن  صافي الربح بعد الضريبة قد سجل 101 ألف جنيه مقابل خسائر بلغت 335.8 ألف جنيه بنسبة نمو 130%، مرجعة سبب زيادة إلى ارتفاع حجم إيرادات النشاط بمبلغ 1.9 مليون جنيه، وزيادة الإيرادات الأخرى بمبلغ 209.8 ألف جنيه، وعدم وجود خسائر تقييم عملة عن الفترة الحالية مقابل 13747 جنيه خسائر تقييم عملة عن الفترة المقارنة.

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