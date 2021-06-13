تعرف علي نتائج أعمال" العروبة للسمسرة " خلال الربع الأول من 2021

أعلنت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية عن القوائم المالية خلال الربع الأول من عام 2021 ، حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع إيرادات الشركة الي 1.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 154.5 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 1146%،







