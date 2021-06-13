السكة الحديد تعلن عن تعديلات في نظام حجز تذاكر القطارات الروسية الجديدة

كشف هيئة السكة الحديد عن تعديلات فى نظام حجز تذاكر القطارات الروسية الجديدة شملت السماح لحاملى وحاجزى تذاكرها بالجلوس على مقاعدها بالأسبقية دون تحديد أرقام المقاعد على التذاكر.





وكانت قواعد الحجز السابقة المتبعة مع القطارات الروسية مماثلة للقواعد المطبقة على القطارات المكيفة قبل تعديلها لتماثل نظام حجز باقى القطارات العادية.





وتعمل هيئة السكة الحديد على إعداد جداول تشغيل جديدة للوجهين القبلى والبحرى للعمل بها أول يوليو المقبل، شاملة بعض التعديلات فى مواعيد القطارات، حيث يتم العمل بها طوال العام المالى 2021/ 2022.





وقامت هيئة السكة الحديد مؤخرا بإيقاف تشغيل وتعديل مواعيد بعض قطارات خطوط الوجه البحرى بسبب أعمال التطوير وتحديث نظم الإشارات على خطوط السكة الحديد، بحيث يستمر العمل بهذه التعديلات حتى 30 سبتمبر المقبل وتشمل:





•إيقاف تشغيل قطاري 1417 360 القاهرة شبين القناطر الزقازيق إيقاف مؤقت لحين صدور تعليمات أخري.

• تعديل قيام قطار 944 سياحي الزقازيق القاهرة الساعة 5.40 بدلا من الساعة 06.00.

• تعديل قيام قطار 1108 مميز الإسكندرية القاهرة الساعة 3.05 بدلا من الساعة 03.30.

• تعديل قيام قطار 380 ركاب المنصورة القاهرة الساعة 08.50 بدلا من الساعة 09.00.

• تعديل قيام قطار 62 ركاب دمياط المنصورة الساعة 10.15 بدلا من الساعة 10.20.

• تعديل قيام قطار 273 ركاب الزقازيق الإسماعيلية الساعة 06.40 بدلا من الساعة 06.55.

• تعديل قيام قطار 397 ركاب القاهرة الزقازيق الساعة 22.10 بدلا من الساعة 21.40.

• تعديل قيام قطار 377 ركاب القاهرة المنصورة الساعة 07.15 بدلا من الساعة 05.30.

• تعديل قيام قطار 936 مكيف طنطا القاهرة الساعة 06.00 بدلا من الساعة 05.55.