هيونج سون مين يوجه رسالة خاصة لـ"إيريكسن"

حرص سون هيونج مين على توجيه رسالة دعم إلى ‬زميله السابق في توتنهام هوتسبير، كريستيان إريكسن، اليوم الأحد، بعد أن أحرز هدفاً ضمن لمنتخب بلاده كوريا الجنوبية صدارة مجموعتها في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، خلال الفوز 2-1 على لبنان.





هز سون الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 66، ليمنح منتخب كوريا الجنوبية الفوز، قبل أن يركض نحو كاميرا على جانب الملعب، ويرسم بأصابعه الرقم 23، الذي كان يرتديه إريكسن في توتنهام.





وقال سون عندما اقترب من الكاميرا: "كريستيان إريكسن.. أحبك".





وقبل مباراة اليوم ضمنت كوريا الجنوبية مكاناً في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المزدوجة، لكن المنتخب اللبناني كان البادئ بالتسجيل اليوم عن طريق سوني سعد في الدقيقة 12.





وتعادل المنتخب الكوري عن طريق لاعبه سون مين-كيو، بعد أن غيرت كرته اتجاهها في الدقيقة السابعة من الشوط الثاني، واستقرت في الشباك اللبنانية، قبل أن يضيف سون هدف الفوز، لتضمن كوريا الجنوبية صدارة المجموعة الثامنة.





والنتيجة تعني حصول المنتخب اللبناني على المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط، ومن ثم الانتظار حتى انتهاء مباريات الدور الثاني من التصفيات، ليعرف مصيره وموقفه من الاستمرار.