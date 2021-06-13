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وزير التعليم العالي يتلقى تقريرا حول ربط البحث العلمي بالصناعة

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات حول جهود المركز فى تنفيذ خطة الدولة بربط البحث العلمى بالصناعة.

وأشار التقرير إلى توقيع المركز بروتوكول تعاون مع شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، بهدف نقل الخبرات العلمية للمركز إلى الشركة، مدته 3 سنوات، ويتضمن البروتوكول مساعدة المركز للشركة فى تطوير وإنتاج قطع غيار من خردة المحطات، والعمل على إحلال بعض قطع الغيار المستوردة ببدائل محلية، كما يتضمن البروتوكول تنظيم المركز دورات تدريبية فى جميع المجالات التى تخدم الشركة وترفع من كفاءة العاملين بها.

وأوضح التقرير، أن البروتوكول يساهم فى الاستفادة من خبرات المركز كبيت خبرة متخصص على المستوى الإقليمى فى مجال بحوث وتطوير المواد، وكذلك يتيح الاستفادة من إمكانات المركز من معدات علمية وبحثية ونصف صناعية فى رفع كفاءة خدمات شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، وتعظيم المكون المحلى فى الصناعة المصرية.

وقام بتوقيع البروتوكول الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، والمهندس عادل حسنى ذكى رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى.

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