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الاتحاد الدانماركي يصدر بيانا بشأن حالة إيريكسن
الأحد 13/يونيو/2021 - 11:26 ص
علي نبوي
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أصدر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم بيانًا جديدًا حول التطورات الجديدة لكريستيان إيريكسين لاعب المنتخب بعد سقوطه مصابًا في مباراة الأمس أمام فنلندا.
وقال بيان الاتحاد: "نود أن نشكر الجميع على تحياتهم لكريستيان اريكسن من المشجعين واللاعبين والعائلات الملكية من كل من الدنمارك وانجلترا والاتحادات الدولية والأندية وما إلى ذلك".
وأضاف :"تحدثنا هذا الصباح إلى كريستيان اريكسن ، الذي أرسل تحياته إلى زملائه في الفريق. حالته مستقرة ، ولا يزال في المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات".
وخسر منتخب الدنمارك أمس فنلندا بهدف دون رد في افتتاح مشواره ببطولة اليورو.
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