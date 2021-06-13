الاتحاد الدانماركي يصدر بيانا بشأن حالة إيريكسن

أصدر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم بيانًا جديدًا حول التطورات الجديدة لكريستيان إيريكسين لاعب المنتخب بعد سقوطه مصابًا في مباراة الأمس أمام فنلندا.





وقال بيان الاتحاد: "نود أن نشكر الجميع على تحياتهم لكريستيان اريكسن من المشجعين واللاعبين والعائلات الملكية من كل من الدنمارك وانجلترا والاتحادات الدولية والأندية وما إلى ذلك".





وأضاف :"تحدثنا هذا الصباح إلى كريستيان اريكسن ، الذي أرسل تحياته إلى زملائه في الفريق. حالته مستقرة ، ولا يزال في المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات".





وخسر منتخب الدنمارك أمس فنلندا بهدف دون رد في افتتاح مشواره ببطولة اليورو.



