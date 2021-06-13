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وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قامت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمشاركة فى فعاليات المعسكر الخامس عشر من معسكرات "اتكلم عربي" عبر تطبيق "زووم"، وذلك من أجل استعراض وتقييم التطبيق الإلكترونى الخاص بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أن المبادرة تستهدف ترسيخ الهوية الوطنية وتعليم اللغة العربية لأبنائنا وأطفالنا بالخارج، والذى أصدرته الوزارة أواخر مايو الماضى ليصبح متاحًا على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.

وفتحت وزيرة الهجرة، حوارا مع الأطفال عن الدروس التى تعلموها من التطبيق وما استفادوه من الأنشطة المختلفة خلال تجربة التطبيق، حيث وجهت الأطفال لنشر التطبيق بين زملائهم وتعلم اللغة العربية، وملء الاستبيان حول التطبيق.

وتابعت الوزيرة، أن المعسكر فى نسخته الحالية هدفه استعراض محتويات التطبيق من قصص وفيديوهات وخريطة تفاعلية تساعد المتعلم على الاستمتاع بثقافات مصر المختلفة خلال التعلم، موجهة الرسالة للوالدين بالحرص على متابعة استخدام أبنائهم للتطبيق بانتظام ليكتسبوا مهارات اللغة ويتقدم مستواهم لإتقانها.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أنه من خلال هذا المعسكر يتم تقييم التطبيق عن طريق استخدام الأطفال المصريين بالخارج وقياس مدى استجابتهم له، كذلك الوقوف على آراء وملاحظات الأسر المصرية حول العالم وتقييمهم للتطبيق للعمل على تنفيذ كافة ملاحظاتهم وآرائهم استعدادا لإصدار المرحلة القادمة منه والمستهدف فيها الفئة العمرية من 9 إلى 12 عامًا، بالتعاون مع دار نهضة مصر.

وفى السياق ذاته، دعت وزيرة الهجرة أبناءنا بالخارج للمشاركة فى المعسكرات المقبلة وتحميل التطبيق الإلكترونى "اتكلم عربي" أولا ثم التسجيل للمشاركة عن طريقه.

كما قام الأطفال خلال المعسكر بالدخول فى غرف الأنشطة والفعاليات باللغة العربية، حيث حرص الأطفال على ممارسة الأنشطة الموجودة فى تطبيق "اتكلم عربي"، بجانب الحديث عن أهم الأماكن السياحية التى يعرفونها فى مصر.

ومن ناحيتهم، قام الأطفال بالرسم والتلوين باستخدام مفردات سهلة من اللغة العربية، بجانب أداء عدد من الأناشيد والأغانى التى توجد بالتطبيق والترديد معها، مؤكدين أن التطبيق سهل استخدامه وألوانه مبهجة، حيث عرفهم على خريطة مصر وعدد من الأماكن بها والتى لم يسبق لهم زيارتها، كما أشادت الأسر المشاركة بما يحمله التطبيق من قيم الولاء والانتماء وربط الأطفال بجذورهم فى مصر، وما يشتمل عليه التطبيق من مضامين تاريخية وثقافية بروح مصر وأهلها الطيبين.

واختتمت فعاليات المعسكر بترديد النشيد الوطنى المصرى من جانب وزيرة الهجرة والأطفال المشاركين وعائلاتهم وهم يحملون علم جمهورية مصر العربية، كما وجهوا رسالة تحية وتقدير وشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه بالمصريين بالخارج ورعايته لهم، وحرصه على ربطهم بالوطن وما يتحقق به من إنجازات مستمرة.

وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"
وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق "اتكلم عربي"

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