"النقل" تعلن تشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بداية العام المقبل

كشفت وزارة النقل والمواصلات عن بلوغ نسبة تنفيذ الإنشاءات الخاصة بإنشاء المحطة متعددة الأغراض التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية، 63%، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 100 متر من الرصيف الشمالي في صورته النهائية من اجمالي 960 مترا، وسيتم الصب الخرساني لأعمال الرصيف الجنوبي قبل نهاية هذا الشهر، وجارى التعاقد على اوناش الرصيف واناش الساحة الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع.



وأوضحت في بيان اليوم أنه تتم كافة أعمال البنية التحتية والإنشاء للمبانى وأعمال المرافق وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، وفيما يتعلق بالمشغل العالمي الذي سيقوم بإدارة وتشغيل المحطة، فقد تم الاتفاق مع CMA cgm الفرنسية العالمية على فترة ما قبل التشغيل لأعمال تجهيز المحطة للعمل، وجارى استكمال كافة الاجراءات الخاصة بعقد المشاركة الخاصة مع هذه الشركة العالمية تمهيدًا لتوقيع العقد النهائي بين الجانبين لهذه المحطة العملاقة، التي ستوفر 1500 فرصة عمل مباشرة وما لا يقل عن 3000 فرصه عمل غير مباشرة.



وأكدت وزارة النقل، ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022.



وتم متابعة التشغيل التجريبي لمشروع أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقباري إلىالدائرة الجمركية لميناء الاسكندرية، والتي تبلغ مساحتها 44 فدانا، حيث تم تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضي والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدي شركات وزارة النقل بإجمالي تكلفة 305 ملايين جنيه.



وأعلنت الوزارة، أن مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54)، والتي يبلغ طولها 2.3 كم وعرضها 17.6 متر، وتكلفتها الإجمالية 905 ملايين جنيه، بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 98 %.



وأكدت الوزارة على أهمية هذا المشروع فى تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.



وبالنسبة لمشروع إنشاء عدد 3 كباري أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه (2 كوبري سيارات وكوبري أعلى السكة الحديد) للمساهمة في تسيير صنادل تحمل عدد 2 كونتينر بشكل رأسي بدلا من كونتينر واحد لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري، ووجهت الوزارة بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز.



وبلغت معدلات تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 385 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، حيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 ملايين طن سنة ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع، نسبة تنفيذه 85 %.









