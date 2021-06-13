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حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:38 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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أكد مصدر مسئول داخل لجنة التخطيط بنادى الأهلى أن الأنباء التى ترددت، مؤخرا، عن وجود مفاوضات بين المارد الأحمر وبيراميدز، بخصوص عقد صفقة تبادلية بين الناديين يتم من خلالها انتقال إسلام عيسى وأحمد توفيق مقابل ناصر ماهر وأكرم توفيق غير صحيحة.

وأكد المصدر، أن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لنادى الأهلى، لم يطلب التعاقد مع أى لاعب من بيراميدز، كما رفض فكرة الاستغناء عن ناصر ماهر وأكرم توفيق واعتبرهما مستقبل الأهلى فى وسط الملعب ولا نيّة للتفريط فيهما.

وأشار إلى أن الصفقات الجديدة التي سيتم حسمها بعد انتهاء الفريق من مشواره الإفريقى على ضوء المراكز التى حددها الجهاز الفنى.

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