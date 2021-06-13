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وزارة الكهرباء تعلن عن وظائف جديدة تعرف على الشروط وموعد التقديم

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أكدت مصادر بوزارة الكهرباء، عن قيام هيئة المحطات النووية بالإعلان عن عدد كبير من الوظائف للعمل بها  بمختلف المؤهلات العالمية من خلال المنشور رقم 2 لسنة .

 

وهيئة المحطات النووية هي الهيئة المسؤولة في وزارة الكهرباء عن توليد  الكهرباء باستخدام الطاقة. النووية السلمية، وتستعد حاليا لإنشاء أول محطة نووية في مصر بمنطقة الضبعة بالتعاون مع الجانب الروسي بقدرات تصل إلى 4800 ميجا وات.

 وظائف هيئة المحطات النووية:

وشملت الوظائف التى أعلنت هيئة المحطات النووية عن  حاجتها إليها،  الدرجة الأولى لوظائف المهندسين  مدير إدارة مخاطر وتأمين، مدير أمن المعلومات، مدير أمن وسائل الاتصال، مدير إدارة  مراقبة الجودة، أما الدرجة الثانية وظائف مهندسين،  مهندسين تشغيل  معدات كهربائية، مهندسين تخطيط هندسة كهربائية، مشغل تربينة ، مهندس تشغيل محطة معالجة مياه,مهندسين صيانة معدات، مهندسين كيمياء،  ومهندسين تدريب عام، ومهندسين تراخيص، ومهندسين بدء تشغيل المفاعل الثالث، ومفتشين لسلامة وصحة المهنية، ومهندسين جودة، ومهندسين منشآت مدنية، ومهندسين شبكات ،  بالإضافة إلى مهندس حماية من الحرائق،  و مهندسين مواد و كواشف كيميائية،  ومهندسين تحلية للسوائل، ومهندسين تشغيل أجهزة قياس،  ومهندسين التحكم الآلي في السوائل والغازات،  مهندسين وسائل نقل،  ومهندسين جودة.

 

وشملت وظائف الدرجة الثانية التي أعلنت عنها هيئة المحطات النووية،  أخصائي خدمات ازالة تلوث اشعاعي، اخصائي مراقبة الجرعات الاشعاعية، اخصائي قياس الجرعات الإشعاعية،  اخصائي فيزياء،  اخصائي قيا طيفي ثالث، واخصائي علاقات عامة وباحث قانوني،  كما تم الإعلان عن  مكتبية افراد امن، ووظائف فنية تشمل فني مساحة  وفني سلامة صحة مهنية، وفني وسائل نقل،  وممرض، أما الوظائف بنظام المكافآت شملت  كلا من سائق ،  وعامل خدمات، وسكرتارية.


موعد فتح باب التقديم:

ومن المقرر أن تتلقى هيئة المحطات النووية طلبات الالتحاق في الوظائف التى اعلنت عنها اليوم الأحد 13 يونيو،  من خلال قيام المستوفين للشروط بسحب ملف التقديم  من مبنى الهيئة وعنوانه   4 طريق النصر ميدان رابعة العدوية، على أن يتم ملء بيانات الملف وارفاق المستندات والشهادات المطلوبة  في  موعد أقصاه ثلاث شروط، وأكدت الهيئة على أنها لن تلتفت إلى الطلبات التي تقدم بعد الميعاد المحدد وهو ثلاث اسابيع  أو غير مستوفاة للشروط.

شروط الالتحاق في الوظائف:

وكشفت الهيئة أن شروط الالتحاق بوظائفها، يتطلب أن لا يزيد سن المتقدمين لوظائف الدرجة الأولي عن 45 سنة ، ووظائف الدرجة الثانية 40 سنة،  وكل من الدرجة الثالثة والرابعة والتعاقد عن 35 سنة، ، ويشترط أيضا  لشغل الوظائف التخصصية أن يكون تقدير تراكمي جيد ، مع إجادة اللغة الإنجليزية، ووفرة الهيئة  مزيد من التفاصيل للوظائفها عبر الموقع الالكترونة لوزارة الكهرباءhttp://www.moee.gov.eg/test_new/home.aspx


 

 

 

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