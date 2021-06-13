تصريح جديد من "التعليم" بشأن توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة سيكون وفق عدد الأسئلة فى كل مادة، موضحة أنه من المقرر أن يتعرف الطلاب على نوعية وعدد الأسئلة فى الامتحان التجريبى الذى يعقد يوم 21 يونيو الجارى، مشددة على أنه لا يوجد أى اختلاف فى النهاية العظمى لكل مادة دراسية، كما أن المجموع الكلى للطلاب من 410 درجات دون أى تغيير، كما أن قواعد التنسيق بالجامعات كما هى دون تعديل أو تغيير.



وكان الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أكد أنه يتم إعداد مواصفات البابل شيت وضوابط الإجابة فى كراسة البابل شيت لامتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه سيتم إعلان مواصفات وضوابط وآلية الإجابة عن الأسئلة فى البابل شيت للامتحان التجريبى الثانوية العامة الذى يعقد يوم 21 يونيو الجارى، موضحا أنه سيتم وضع التعليمات الخاصة بالإجابة عن الأسئلة فى ظهر كراسة البابل شيت للامتحان التجريبى، ويجب على الطالب الاطلاع عليها جيدا.



وأشار نائب رئيس الامتحانات إلى أنه سيتم تدريب الطلاب على البابل شيت فى الامتحان التجريبى كما سيتم توضيح آلية الإجابة والقلم المستخدم فى الحل فى البابل شيت.



الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 20202021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتى من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 1072021، وتستمر حتى الإثنين 282021.



ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.



بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

