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بينهم اثنين بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.. «لجنة المرأة» تعقد ثلاث دورات للمحامين

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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أعلنت فاطمة الزهراء غنيم رئيس لجنة المرأة بنقابة المحامين مقرر اللجنة ـ عضو مجلس النقابة العامة ـ عن إعداد دورة في الجريمة الإلكترونية؛ ستكون على يومين؛ بداية من الثلاثاء القادم الموافق 15062021، وتنتهي الأربعاء الموافق 16062021.

قالت فاطمة الزهراء غنيم مقرر لجنة المرأة، إن الدورة ستكون يومي الثلاثاء، والأربعاء؛ بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس؛ على أن تبدأ الدورة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وأضافت «غنيم» أن الموضوعات التي ستشملها الدورات كالتالي: 1 ـ ماهية جـــــرائم أمن المعلومات وأنواعهـا وخصائصهــا 2ـ أحكام والقواعد الإجرائية للجــــرائم الالكترونيـة
3ـ مدى الاعتراف بحجية الأدلة الرقمية في الإثبــــات 4 ـ المسئولية الجنائية لمرتكبي الجــــرائم الالكتـرونية 5ـ الشروع والاعفاء من العقوبة في الجرائم الالكترونية
6ـ طرق وإجراءات رفع الدعوى في الجـــرائم المعلوماتية.

ونوهت مقرر لجنة المرأة، إلى أن الدعوة عامة لجميع المحامين والمحاميات، مؤكدة أن الدورات سيحاضر فيها الدكتور محمد حمزة دكتور القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

وفي سياق متصل، أكدت «غنيم»، أن لجنة المرأة بنقابة المحامين، اتفقت مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على عقد دورتين؛ الأولى في قوانين الأحوال الشخصية، والثانية في الولاية على المال.

وأشارت إلى أن الدورة الأولى، والمتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية ستقام يومي 15، 16 يونيو، بمقر الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، والدورة الثانية والمتعلقة بالولاية على المال ستقام يومي 22، 23 يونيو الجاري، وذلك بمقر الجامعة الأمريكية بالتحرير أيضًا.

وشددت «غنيم» على أن الاشتراك في تلك الدورات يكون عن طريق الاتصال بها شخصيًا على رقم 01223306277، وذلك لسرعة الحجز والاشتراك.

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