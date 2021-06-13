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العثور على 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي بشقة الزمالك

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة _ داليا عادل
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عقدت وزارة العدل، صباح اليوم، مؤتمر صحفي، في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم، للإعلان عن تفاصيل العثور على كنز داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الزمالك.


وأعلنت اللجنة الخاصة بفحص محتويات شقة الزمالك، العثور على 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم انعقاده في محكمة جنوب القاهرة ترأسه رئيس المحكمة وأعلن تفاصيل المضبوطات.
وتبين أيضا العثور على 787 قطعة لأسرة محمد علي ليترفع عدد المضبوطات المعثور عليها إلى قرابة 1900 قطعة أثرية.


وكانت قوة من مباحث قسم شرطة قصر النيل قد داهمت الشقة لتنفيذ قرار تمكين لصالح رجل أعمال خال ابن صاحب الشقة، ضد نجل شقيقته، وأثناء تنفيذ الحكم عثر على كنز أثري داخل الشقة.
تعود ملكية الشقة إلى المستشار أحمد عبدالفتاح حسن الذي يقيم في دولة الكويت ويشغل منصب قضائي رفيع، حيث علق على الواقعة بحسب جريدة «الأنباء الكويتية» بقوله: «تصحيحًا لما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع منبتة الصلة بحقيقة ما يجري بخصوص الشقة المضبوط بها كنوز، والكائنة بمنطقة الزمالك، فإن الشقة المشار إليها التي جرى التنفيذ عليها يشغلها المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، والسيدة حرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه کریم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاص به».
العثور على 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي بشقة الزمالك
العثور على 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي بشقة الزمالك
العثور على 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي بشقة الزمالك
العثور على 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي بشقة الزمالك
العثور على 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي بشقة الزمالك
العثور على 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي بشقة الزمالك

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