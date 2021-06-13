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تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بأنه لا يستبعد أن يكون فيروس كورونا قد تسرب من مختبر.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، خلال قمة زعماء مجموعة السبع، إن ما لا يقل عن 174 مليون شخص أصيبوا بعدوى فيروس كورونا، وتوفي 3.75 مليون شخص جراء الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن "هؤلاء الناس، كما أعتقد، يجب أن يعرفوا من أين جاء هذا الفيروس. إنهم يستحقون ذلك، هذا ضروري حتى نتمكن في المستقبل من منع تكرار الوباء".

ووفقا له، لم يكن هناك ما يكفي من "الشفافية والتعاون" من جانب الصين في المراحل الأولى من التحقيق في أصل فيروس سارس- CoV-2 (كورونا)، مضيفا أنه يجب النظر في كل فرضية، وذلك وفقا لما نشره وكالة "نوفوستي".

ونشرت منظمة الصحة العالمية في شهر مارس الماضي تقريرا لمجموعة من الخبراء الذين زاروا مدينة ووهان الصينية للتعرف على أسباب منشأ فيروس كورونا.

واعتبر خبراء منظمة الصحة العالمية أن تسرب الفيروس من المختبر فرضية "غير مرجحة كثيرا" ورجحوا أن يكون فيروس السارس- CoV-2 (كورونا) ينتقل إلى البشر من الخفافيش عبر حيوان آخر.

من جانبها أكدت الصين في أكثر من مناسبة أنها لم تخف أي معطيات فيما يتعلق بوباء كورونا.

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