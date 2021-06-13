طلب إحاطة بشأن تكرار الحوادث على محور 30 يونيو بين بورسعيد القاهرة

تقدمت النائبة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم، بمجلس النواب عن محافظة بورسعيد بطلب إحاطة إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات واللواء رئيس الهيئة الوطنية للطرق والكبارى، وذلك نظرًا لتكرار الحوادث على محور 30 يونيو الرابط بين محافظتى بورسعيد والقاهرة مرورا بمحافظة الاسماعيلية.



كما تقدمت"عصفور" عن حزب الشعب الجمهورى بطلب احاطه لوزير النقل، بشأن عدم عمل الصيانات اللازمة للطريق بما يحافظ على ارواح المواطنين، وكذلك انعدام الإنارة فى بعض النقاط شديدة الأهمية مما يشكل خطورة بالغة على أرواح المواطنين.



وأوضحت: أنها رصدت بنفسها أثناء مرورها على الطريق عدم وجود إشارات ضوئية أمام العديد من المنحنيات الخاصة بالدوران للخلف وعدم وجود اشارات ضوئية ليلية على الطريق بشكل عام وعدم وجود صيانه وطلاء للإشارات الحالية، بالإضافة إلي عدم وجود خدمات إصلاح للسيارات أو شراء مستلزمات بطول الطريق سوى 2 محطة تمويل وقود تقع فى منتصف الطريق فقط.



وطالبت" عضو مجلس النواب" وزير النقل بالتدخل العاجل حفاظًا على أرواح المواطنين وإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة النقل والمواصلات المختصة.