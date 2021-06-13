هنا الزاهد تكشف عن طبيعة مرض والدتها





حيث كتبت هنا الزاهد:"اللهم اشفي الأجساد من هذا الورم الخبيث ورد له عافيته واحرسهم بعينك التي لا تنام، واكفني بركنك الذي لا يرام واشفيه شفاء ليس بعده، ربي إنه أغلى ما أملك ويبكيني تعبه فاشفه منه يا رب العالمين، وخفف عنه ما هو فيه".





وفي سياق آخر، شاركت هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النمر" وهو بطولة محمد إمام، نيرمين الفقي، محمد رياضي، بيومي فؤاد، حنان سليمان، أحمد عبد الله محمود، والعديد من النجوم، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن إصابة والدتها بورم خبيث، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".