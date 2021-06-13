Advertisements

عرضت بمزادات عالمية.. تفاصيل العثور على 8 لوحات سرقت من قبة الخلفاء العباسيين بشقة الزمالك

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أعلنت لجنة المجلس الأعلى للآثار عن التقرير الذي أعده لمقتنيات شقة الزمالك، أثبتـت فيـه أنهـا توجـهـت إلـى مقـر الشـقة والمتجـر موضـوع التنفيـذ وتبين لهـا وجـود العديـد مـن القطـع التـي تخضـع لقـانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على النحو التالي: 1204 قطعـة أثريـة ترجـع للحضـارة المصرية القديمـة والعصـر الإسلامي، و787 قطعـة أثرية ترجـع لأسـرة محمد علي. - تبـين مـن فحص الكتالوجات المضبوطة أنهـا تخـص مـزادات تـم عقدها في صالات شهيرة تتابعهـا وزارة الآثار بشكل مستمر والتـي تعرض قطعا أثرية مصـرية للبيـع يشتبه في خروجهـا مـن مصـر بطـرق غير شرعية وقـد تـم استرداد العديـد مـن القطـع الأثريـة التـي كـانـت معروضـة للبيـع فـي تـلـك الصالات وتبين أنهـا مهربـة مـن مـصـر بطـرق غيـر شـرعية، حيـث تـم اســترداد 6 قطـع أثريـة كـانـت معروضـة فـي صـالـة المـزادات ( CHRISTIE'S ) و۳ قطـع أثريـة كـانـت معروضـة فـي صـالة Bonhams، عـام 2014، و8 لوحـات خشـبية كانـت مسـروقة مـن قبـة الخلفـاء العباسيين ومعروضـة فـي صـالة (Bonhams ).

وأوضح التقرير أنـهـا قامـت بفـحـص عـدد 216 لوحـة فـنـيـة تـم تصنيفها إلى ثلاث فئات على النحو الآتي: - القنة الأولي: عـدد (۱۰۳) لوحـة فنيـة ذات قيمـه فنـيـة وتاريخيـة وماديـة عاليـة جـدا، تصـلح للعـرض المتحفـي (منهـا لوحـات أثريـة تـحـت مسلسـل،۱۰۰،۹۱،۸۹،۸۸،۸۷،۷۰،61،35، 34،۱۹، ۱۸،۱۷

أخبار تهمك

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يتدخل لإفساد صفقة الأهلي الأهلي المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

مبابي يثير الجدل بسؤال غريب للخليفي

منذ حوالي 7 ساعات

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحدد سعر بيع "المايسترو"

منذ ساعة و 17 دقيقة

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ حوالي 13 ساعة

السر وراء رغبة الزمالك في ضم "الحاوي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يعثر على بديل نجمه

منذ ساعتين و 22 دقيقة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ 43 دقيقة

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

09:30 ص

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

10:12 م

الأهلي يحدد سعر بيع "المايسترو"

11:05 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا