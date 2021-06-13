عرضت بمزادات عالمية.. تفاصيل العثور على 8 لوحات سرقت من قبة الخلفاء العباسيين بشقة الزمالك

أعلنت لجنة المجلس الأعلى للآثار عن التقرير الذي أعده لمقتنيات شقة الزمالك، أثبتـت فيـه أنهـا توجـهـت إلـى مقـر الشـقة والمتجـر موضـوع التنفيـذ وتبين لهـا وجـود العديـد مـن القطـع التـي تخضـع لقـانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على النحو التالي: 1204 قطعـة أثريـة ترجـع للحضـارة المصرية القديمـة والعصـر الإسلامي، و787 قطعـة أثرية ترجـع لأسـرة محمد علي. - تبـين مـن فحص الكتالوجات المضبوطة أنهـا تخـص مـزادات تـم عقدها في صالات شهيرة تتابعهـا وزارة الآثار بشكل مستمر والتـي تعرض قطعا أثرية مصـرية للبيـع يشتبه في خروجهـا مـن مصـر بطـرق غير شرعية وقـد تـم استرداد العديـد مـن القطـع الأثريـة التـي كـانـت معروضـة للبيـع فـي تـلـك الصالات وتبين أنهـا مهربـة مـن مـصـر بطـرق غيـر شـرعية، حيـث تـم اســترداد 6 قطـع أثريـة كـانـت معروضـة فـي صـالـة المـزادات ( CHRISTIE'S ) و۳ قطـع أثريـة كـانـت معروضـة فـي صـالة Bonhams، عـام 2014، و8 لوحـات خشـبية كانـت مسـروقة مـن قبـة الخلفـاء العباسيين ومعروضـة فـي صـالة (Bonhams ).



وأوضح التقرير أنـهـا قامـت بفـحـص عـدد 216 لوحـة فـنـيـة تـم تصنيفها إلى ثلاث فئات على النحو الآتي: - القنة الأولي: عـدد (۱۰۳) لوحـة فنيـة ذات قيمـه فنـيـة وتاريخيـة وماديـة عاليـة جـدا، تصـلح للعـرض المتحفـي (منهـا لوحـات أثريـة تـحـت مسلسـل،۱۰۰،۹۱،۸۹،۸۸،۸۷،۷۰،61،35، 34،۱۹، ۱۸،۱۷