الأحوال المدنية تواصل توجيه المأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين

قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريتين لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى (لعدد من المواطنين "نظرًا لظروفهم الصحية" بمحال إقاماتهم والمستشفيات بمحافظة القاهرة) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.



كما قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى (قرية زاوية الناعورة بدائرة مركز شرطة الشهداء محافظة المنوفية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.



كما واصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.



