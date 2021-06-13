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بوتين: مستعدون لتسليم قراصنة الإنترنت للولايات المتحدة

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن "موسكو مستعدة لتسليم قراصنة الإنترنت إلى الولايات المتحدة إذا تم التوصل إلى اتفاق مشترك وقامت واشنطن بالإجراء نفسه".

ومن المتوقع أن تعقد قمة "بوتين – بايدن" فى 16 يونيو الجارى فى جنيف، وستتناول مسائل الاستقرار الاستراتيجى ومكافحة جائحة فيروس كورونا.

وكان نائب وزير الخارجية الروسية، سيرجى ريابكوف، قد أعلن، أن الجانب الروسى يأمل أن يجلب الاجتماع المرتقب بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكى جو بايدن، فى جنيف إجابات على العديد من الأسئلة.

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