الإفراج عن سائق سيارة العروسين المتوفين خلال حفل زفاف بالشرقية







أصدرت نيابة مركز الزقازيق قرار بالإفراج عن سائق سيارة العروسين بالشرقية الذين توفوا إثر انقلاب السيارة خلال حفل زفاف أمام قرية طلحة بردين التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية.





تلقى اللواء ابراهيم عبد الغفار رئيس جهاز امن الشرقية انذارا من مدير شرطة الزقازيق بانقلاب سيارة ملاك وعروسين وشقيقة العروس وسائق السيارة وطفل من بنك المشروع مر امام الزقازيق. المركز اثناء العرس قرية طحلة باردين الملحقة.





وبدأت قوة من الشرطة والإنقاذ النهري بإشراف العميد محمد عدلي رئيس مكتب الدفاع المدني في شاشا، في توجيه الحادث. اتضح أن محمد البالغ من العمر 21 عامًا وسالي البالغة من العمر 18 عامًا وشقيقة العرادة كانوا في طريقهم إلى منزلهم في عزبة صيام بعد أن غادرت العروس محل حلاقة الزقازيق. وقبل وصولهم، انقلبت السيارة في البنك. تمكن الوالدان من إنقاذ طفل