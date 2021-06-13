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موعد مباراة منتخب إيطاليا المقبلة في يورو 2020

الأحد 13/يونيو/2021 - 12:07 م
منتخب ايطاليا
منتخب ايطاليا
أمل الحلفاوي
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يستعد المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره سويسرا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2020".

موعد مباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2020
ويلاقي منتخب إيطاليا نظيره سويسرا، يوم الأربعاء المقبل الموافق السادس عشر من شهر يونيو الجاري.
وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد منتخب سويسرا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

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