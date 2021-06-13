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الداخلية تطلق خدمة جديدة عبر موقعها الإلكتروني لتلقي طلبات الشركات الراغبة في التعامل مع  قطاعاتها

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت وزارة الداخلية بتدشين خدمة عَبر بوابة الوزارة على موقعها الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت (www.moi.gov.eg) .. لتلقى طلبات تسجيل الشركات الراغبة فى التعامل مع جهات وزارة الداخلية.   

يأتى ذلك فى ضوء جهود وزارة الداخلية نحو تطوير وميكنة الخدمات التى تقدمها كافة القطاعات.. للتيسير على المواطنين.

وجاء ذلك إستمرارًا لنهج وزارة الداخلية فى تطوير المنظومة الخدمية من خلال توفير الآليات اللازمة لتقديم كافة الخدمات بصورة مُيسرة.

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