واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:- ضبط (1320) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-ضبط (10،16 طن"مقطعات ومفروم وهياكل وكبدة دواجن) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن الإنتاج بإحدى شركات الدواجن) بمحافظة البحيرة.



ضبط (5،01 طن "مقطعات ومفروم وجلود ودواجن") معاد تدويرها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج مصنعات اللحوم بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.



ضبط (4٫02 طن "لحوم مجمدة – مقطعات دواجن - كبده") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل، خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.



ضبط (170 طن "مشمش") معبأ داخل عبوات غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية من حيث اللون والرائحة، ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.



ضبط (10 طن "بطاطس" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى "مستلزمات إنتاج") – (3 طن "بطاطس نصف مقلية") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى منتج نهائى، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.



ضبط (10 طن "ملح سياحات ") غير صالح للإستهلاك الأدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية – (4 ماكينة) تعبئة وتغليف أدوات إنتاج، ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.



ضبط (14 طن "منظفات صناعية – مسحوق غسيل") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للمنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.



ضبط (6 طن كسر بلاستيك) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج" – (8500 متر كابلات كهربائية بلاستيكية) مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" – (4000 قطعة إستيكر مغشوشة ومقلدة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.



ضبط (44225 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كحول طبى – كمامة") مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الورقيات "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.



ضبط (8 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



