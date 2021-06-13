Advertisements
"المايسترو" يعود إلى الأهلي
الأحد 13/يونيو/2021 - 12:03 م
علي نبوي
Advertisements
عاد بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة، وتواجد في تدريبات الفريق اليوم بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده المحليين.
وأدى اللاعب مرانا خفيفا في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تطير بعثة الأهلي إلى تونس بعد غدٍ الثلاثاء.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements