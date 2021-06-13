"المايسترو" يعود إلى الأهلي





عاد بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة، وتواجد في تدريبات الفريق اليوم بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده المحليين.





وأدى اللاعب مرانا خفيفا في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تطير بعثة الأهلي إلى تونس بعد غدٍ الثلاثاء.



