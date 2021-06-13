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"العربي" تعرض تجربة نجاح للصناعات المصرية علي الأراضي الأفريقية

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
احمد الشيخ
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أعلن المهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصانع وشركات العربي  إن مجموعة العربي تستهدف الوصول بحجم استثماراتها  ل ٥٠٠ مليون دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٢٥ مشيرا الي آنها استطاعت تطوير منتج مصري   يعكس قدرات المجموعة الصناعية تحت العلامة التجارية (تورنيدو) والذي يتناسب مع كافة إحتياجات الاسواق الافريقية والعديد من الدول التي يقوم العربي بالتصدير لها والتي تتخطي ال ٦٠ دولة  
جاء ذلك علي هامش أعمال المنتدي الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية تحت شعار ( التكامل من اجل النمو ) والذي تنظمه هيئة الاستثمار برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب والذي حضره ممثلو هيئات الاستثمار ل  ٣٤ دولة أفريقية وعدد من الوزراء  وممثلي الجهات الحكومية وجهات التمويل  لعرض معوقات الاستثمار والتكامل بين دول القارة والحلول لتلك المعوقات. 
ووحول  إستراتيجية العربي لدخول الأسواق الدولية  أكد انها تختلف  من دولة لأخري بما يتناسب مع احتياجات كل سوق علي حد وبما يحقق التواجد المتميز للمنتجات المصرية التي تحمل اسم العربي و يمنح المنتج المصري سمعة جيدة .

وقال  محمد العربي  أن  المجموعة نجحت في ضخ استثماراتها في أربع دول افريقية لتحقيق التكامل الصناعي الأفريقي واتخاذ مجموعة من الخطي لتنمية الترابط  والتكامل الأفريقي مؤكدا أن توافر الارادة الحقيقية للتكامل مع الأشقاء الأفارقة وراء ضخ المجموعة لاستثماراتها في عدد من دول القارة دون التقيد بما يشاع عن عوائق الاستثمار في إفريقيا مع دراسة واعية لكافة الفرص وإيجاد الحلول العملية لكافة معوقات الانتاج مةضحا أن المجموعة كان لها السبق في ضخ استثمارات مباشرة   داخل قارة أفريقيا مثل السودان - نيجيريا - جنوب أفريقيا - كينيا  .

وأضاف  محمد العربي أن الشركة تمتلك العديد من الإمكانيات الصناعية والتجارية والتي بدروها أبرزت دور العربي المحوري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بل تمتد للقارة الآسيوية وبعض الدول الأوروبية
وأوضح أن مجموعة العربي تمتلك شراكات صناعية وتجارية في العديد من الدول والتي تهدف لتنمية ونقل الخبرات الصناعية علي المستوي الدولي .

وأضاف أن المجموعة تساهم بكافة الوسائل المتاحة  للمشاركة في كافة المؤتمرات والبعثات التجارية تماشيًا مع توجهات الدولة للتواجد بالقارة الأفريقية والمساهمة في تطوير تلك الدول على مستوى البنية التحتية وعلى المستوى الاقتصادي  .

مشيرا  الي ان هناك العديد من تجارب النجاح للقطاع الخاص المصري في العمل في السوق الأفريقية في توجيه استثمارات مباشرة كان لها مردودا هاما وحققت نجاحات كبيرا كما اشاد بدور وزارات  قطاعةالاعمال والتجارة الصناعة في توفير مناطق لوجستي علي الأراضي الأفريقية لتصدير المنتجات المصرية لتلك الأسواق .

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