مسئول زمبي يدعو الأفارقة الاقتداء بخطط "السيسي" في تنمية إفريقيا





قال موكولا ماكاسا مدير وكالة التنمية في زامبيا، إن القارة ليست لديها الرؤية الواضحة حاليا لتوفير التمويلات اللازمة، لكن يجب وضع رؤية سياسية، لافتا إلى أنه يمكن الاقتداء بالخطط التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر للتنمية في إفريقيا.





وأكد خلال حضوره لفاعليات اليوم الثالث للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في أفريقيا المنعقد بمدينة السلام شرم الشيخ، إن بلاده لديها خطة لتعزيز الاستثمار الشامل، عبر الاستفادة من خطط مصر.





واضاف أن قارة إفريقيا لديها الكثير من الموارد التي تحتاج استثمارات واسعة، موجها رسالة إلى الحكومة المصرية قائلا: “إننا نريد أن نرفع القيمة المضافة للموادر التي لدينا في كل دول القارة وفي مصر”، لافتا إلى التجربة المصرية الناجحة بالتعاون مع القطاع الخاص.





وأوضح أن أجندة التطوير الاستثماري يجب أن تركز على النمو الاقتصادي الأخضر، موضحًا أن بلاده نسبة العرب بها نحو 41 % وتسعى لجذب الاستثمار الأجنبي.





وتابع أنه يجب أيضًا التركيز على الاستثمار الإفريقي، رغم أن الشركات في بلاده أحيانا ترفض ذلك إلا أن هناك مساعي لتحقيق هذا الأمر.





ولفت إلى أن معظم مشروعات البنية التحتية المنفذة في القارة كلها من جانب دول آسيا بتكلفة 1500 مليار دولار، موضحا أن لدى القارة ملايين الفرص التي ترفع مستوى الصناعة في كل دول القارة.





وانعقدت اليوم الأحد فاعليات ثالث أيام المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، تحت شعار "التكامل من أجل النمو"، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية، بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومحمد سميح الدكتور بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، والدكتور شريف الخولي، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بشركة أكتس للاستثمار المباشر، وعدد من ممثلي دول القاةر الإفريقية.



