Advertisements

مسئول زمبي يدعو الأفارقة الاقتداء بخطط "السيسي" في تنمية إفريقيا

الأحد 13/يونيو/2021 - 11:36 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

قال موكولا ماكاسا مدير وكالة التنمية في زامبيا، إن القارة ليست لديها الرؤية الواضحة حاليا لتوفير التمويلات اللازمة، لكن يجب وضع رؤية سياسية، لافتا إلى أنه يمكن الاقتداء بالخطط التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر للتنمية في إفريقيا.

وأكد خلال حضوره لفاعليات اليوم الثالث للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في أفريقيا المنعقد بمدينة السلام شرم الشيخ، إن بلاده لديها خطة لتعزيز الاستثمار الشامل، عبر الاستفادة من خطط مصر.

واضاف أن قارة إفريقيا لديها الكثير من الموارد التي تحتاج استثمارات واسعة، موجها رسالة إلى الحكومة المصرية قائلا: “إننا نريد أن نرفع القيمة المضافة للموادر التي لدينا في كل دول القارة وفي مصر”، لافتا إلى التجربة المصرية الناجحة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح أن أجندة التطوير الاستثماري يجب أن تركز على النمو الاقتصادي الأخضر، موضحًا أن بلاده نسبة العرب بها نحو 41 % وتسعى لجذب الاستثمار الأجنبي.

وتابع أنه يجب أيضًا التركيز على الاستثمار الإفريقي، رغم أن الشركات في بلاده أحيانا ترفض ذلك إلا أن هناك مساعي لتحقيق هذا الأمر.

ولفت إلى أن معظم مشروعات البنية التحتية المنفذة في القارة كلها من جانب دول آسيا بتكلفة 1500 مليار دولار، موضحا أن لدى القارة ملايين الفرص التي ترفع مستوى الصناعة في كل دول القارة.

وانعقدت اليوم الأحد فاعليات ثالث أيام المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، تحت شعار "التكامل من أجل النمو"، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية، بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومحمد سميح الدكتور بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، والدكتور شريف الخولي، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بشركة أكتس للاستثمار المباشر، وعدد من ممثلي دول القاةر الإفريقية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئات الاستثمار الافريقية مؤتمر هيثات استمار افريقيا زمبيا الاقتصاد الزمبي الاقتصاد الافريقي

أخبار تهمك

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يوم

بيراميدز يتدخل لإفساد صفقة الأهلي الأهلي المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

السر وراء رغبة الزمالك في ضم "الحاوي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يعثر على بديل نجمه

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مبابي يثير الجدل بسؤال غريب للخليفي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحدد سعر بيع "المايسترو"

منذ ساعة و 18 دقيقة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 14 ساعة

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يفتتح أول منتدى لرؤساء هيئات الاستثمار الافريقية

رئيس الوزراء يفتتح أول منتدى لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية من 11 إلى 14 يونيو

اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح أول منتدى لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية

عاجل.. انطلاق الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية

عاجل..تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في شرم الشيخ

استاذ تمويل: منتدى الاستثمار الأفريقي يأتي ضمن إستراتيجية التنمية 2063 (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

09:30 ص

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

10:12 م

الأهلي يحدد سعر بيع "المايسترو"

11:05 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا