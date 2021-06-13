افتتاح المقر الجديد للجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بدمنهور (صور)

افتتح قبل قليل، اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، مقر اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بمقر مديرية الشئون الصحية القديم بجوار الكوبري العلوي بدمنهور، بحضور الدكتور تامر مدكور مدير فرع التأمين الصحي بالبحيرة، والدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة.



وتفقد المحافظ المقر الجديد حيث تم تخصيص الدور الأرضي بالمقر القديم لمديرية الشئون الصحية والذي تم رفع كفاءته وتجهيزه لرفع المعاناه عن كاهل المواطنين، بينما مقر اللجنة الطبية العامة القديم بمستشفي التكامل بإفلاقة بقرية برقوقه أستمر العمل بها مدة تزيد عن ٧ سنوات كان يمثل عبأ ماديا وبدنيا على المترددين، ويخدم جميع مواطني المحافظة.



واللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي تقوم بفحص المترددين من خلال لجان متخصصة لاسيما لجنة العجز والتى يصدر عنها قرارات لمستحقي العجز سواء عجز جزئي أو عجز كامل، ولجنة الكشف الأبتدائي وهو الكشف الطبي عند الإلتحاق بالوظيفة، بالإضافة إلي لجنة توصيف الأعمال والتي تمنح المتقدم قرار بالعمل المخفف طبقا لحالته الصحية، ولجنة الاجازات والأجر الكامل للحصول على أجازات مرضية بدون أجر وأجازات مرضية بأجر كامل حسب تشخيص الحالة.