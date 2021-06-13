صندوق مصر السيادي: نستهدف القطاعات التنموية لخلق قيمة مضافة لإفريقيا









قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق من المستثمرين الشاملين، لكن هناك مشروعات نستهدفها بالدرجة الأولى وهي الشركات التنموية، والقطاعات التي يمكن أن نضيف لها قيمة على سبيل المثال، التعاون في القطاعات التكنولوجية”، لافتا إلى أن إفريقيا عليها أن تخصص رأس المال للمشاريع المختلفة.





واضاف خلال مشاركته في فاعليات اليوم الثالث للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، انه على مستوى التعاون مع صناديق الاستثمار الإفريقية، “يجب أن يكون لدينا الريادة الحقيقية لتعزيز التعاون”.





ولفت سليمان، إلى عدد من المشروعات والقطاعات التي يمكن العمل عليها في غانا وزامبيا.





وأوضح أنه يجب وضع مبادرات تركز بالفعل لإيجاد هذه الأمور لإحداث ريادة في المشروعات المختلفة وإحداث القيمة الإضافية.





جاء ذلك ردا على سؤال من محمد سميح عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار ومدير الجلسة النقاشية، عن أبرز الشراكات التي يمكن أن يقوم بها صندوق مصر السيادي مع صناديق الاستثمار في إفريقيا.





وانعقدت اليوم الأحد فاعليات اليوم الثالث للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، تحت شعار "التكامل من أجل النمو"، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية، بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومحمد سميح الدكتور بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، والدكتور شريف الخولي، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بشركة أكتس للاستثمار المباشر، وعدد من ممثلي دول القارة الإفريقية.



