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تعرف على أسعار الأضاحي في مصر 2021

الأحد 13/يونيو/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الماشية الحية في الأسواق اليوم الأحد 13-6-2021، حيث سجلت الماشية الحلابة الي 17 الف جنيه، بينما سجل كيلو اللحم القائم البقري من57 جنيها إلي 58 جنيها للأنواع الطليقة في المزارع و53 جنيها للأنواع المقيدة في المزارع والقائم الجاموسي سجل 53 جنيها.

وتراوحت أسعار أبقار الألبان من 20 ألف جنيه فما فوق مقابل 25 ألف جنيه لرأس الجاموس حاليا مقابل 25 ألفا و30 ألف على التوالي.

وسجلت أسعار رؤوس الماشية المخصصة للتربية، فيما سجل سعر الماشية الكبيرة “العشار” يسجل من 20 ألفا إلى 21 ألف جنيه،والأبقار الحلابة من 22 ألفا إلى 25 ألف جنيه، بينما تسجل أسعار عجول البتلو الصغيرة عمر شهر وشهر ونصف بين 4000 إلى 4500 جنيه للرأس، بينما تسجل العجول متوسطة الحجم يتراوح سعرها بين 13 ألفا إلى 16 ألف جنيه للوزن الذي يتراوح بين 270 إلى 320 كيلو.


اسعار الخرفان في مصر 2021

 سعر أضحية خروف العيد ما بين 3000 وحتى 6500  جنيه.
 سعر الخروف القائم يختلف حسب حجم الخروف و أيضًا حسب التربية الخاصة به.
 أسعار الخروف القائم تتراوح ما بين 2500 جنيه إلى 4000 جنيه.
 كيلو الضاني قائم من 35 الى 40 جنيه وذلك للإناث.
 سعر كيلو الضأن القائم من الذكور يبدأ من 45 جنيه وحتى 60 جنيه.
 كيلو لحم الضانى العادي يبدأ من 110 جنيه.
 سعر الخروف القائم يبلغ 3000 جنيه

اسعار العجول في مصر 2021

 سعر كيلو اللحم العجالي الحي يبدأ من 75 وحتى 100 جنيه.
سعر العجل القائم يبدأ من 4500 جنيه بالنسبة للعجول الصغيرة وحتى 15,000 جنيه العجول الكبيرة.
 يبدأ سعر كيلو العجالي من 120 وحتى 140 جنيه.

اسعار الجديان في مصر 2021

سعر الجدي من 1900 جنيه وحتى 4700 جنيه.
 سعر النعجة فهي تبدأ من 1800 جنيه وحتى 3800 جنيه.
 يتراوح سعر الخروف من 3800 جنيه وحتى 7,700 جنيه.
والعجل  سعره حسب الوزن يبدأ من 19000 جنيه وحتى 65000 جنيه.



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